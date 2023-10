Pitbull avança em moradores e leva tiro no focinho ao tentar atacar PM

Um cachorro agressivo, de grande porte, da raça pitbull, que estava solto em via pública e tentava atacar populares nas Chácaras TV, em Araçatuba, acabou levando um tiro no focinho quando avançou em um policial militar que foi ao local ​para fazer o registro da ocorrência.

De acordo com o boletim de ocorrência, a PM foi acionada na tarde ​d​e sábado (28) porque o animal estava solto e já havia tentado atacar uma criança de bicicleta e um funcionário da Samar. Ao chegar no local, uma testemunha indicou uma residência, na travessa Agostinho dos Santos, que seria do dono do animal.

Ao chegar em frente ao imóvel, um dos policiais foi surpreendido pelo cachorro que estava solto na rua e avançou contra ele. Para se defender, o policial deu um tiro que atingiu o focinho do animal. O cachorro, ferido, saiu correndo.

O homem que atendia a equipe disse que o cachorro era do seu filho, o qual não se encontrava em casa. O Corpo de Bombeiros foi acionado e capturou o cachorro já na região do bairro Ipanema.

O animal foi levado para atendimento em uma clínica veterinária particular da cidade. O cachorro, segundo os policiais, estava solto e sem coleira. O dono do animal responderá por omissão cautela na guarda/condução de animais​.

A reportagem do sbtinterior.com aguarda posicionamento da PM sobre a conduta do policial na ocorrência. SBT INTERIOR