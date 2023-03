Segundo o boletim de ocorrência, José não dava notícias desde o dia 19. Por conta disso, o sobrinho e um funcionário foram à propriedade rural para ver se a vítima estava bem. Ao entrarem no sítio, eles sentiram um cheiro forte e encontraram o médico deitado em um dos quartos, com a barriga para cima, em estado avançado de decomposição. Ainda conforme o documento, dentro do imóvel foi encontrado o martelo usado no crime, além de diversas latas de cerveja.