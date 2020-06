Polícia Militar prende dupla por furto em casa de carnes em Votuporanga

Equipe Alpha prendeu S.O.R., de 34 anos e P.F.S., de 33, próximo da Igreja Santa Joana, no bairro Pozzobon.

No final de semana, Policiais militares da Equipe Alpha realizavam patrulhamento por Votuporanga/SP, quando foram informados via COPOM (Centro de Operações da Polícia Militar) de que um estabelecimento comercial havia sido furtado.

De acordo com informações, no local, com auxílio de imagens do circuito de monitoramento conseguiram as características dos indivíduos que foram abordados próximo da Igreja Santa Joana, no bairro Pozzobon.

Com S.O.R., de 34 anos e P.F.S., de 33, foi localizada a quantia de R$ 203,85; questionados, teriam confessado o ato criminoso, sendo presos em flagrante por furto e apresentados na Central de Flagrantes, onde permaneceram à disposição da Justiça.