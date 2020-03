Estado reduz homicídios, estupros e roubos e furtos de veículos em fevereiro

Indicador de roubos de carga também caiu no período e as extorsões mediante sequestro permaneceram zeradas em SP.

O Estado de São Paulo terminou o mês de fevereiro com queda nos indicadores de casos e vítimas de homicídios dolosos, que alcançaram as menores taxas do período (na comparação com o mesmo período do ano passado). Os estupros, os roubos e furtos de veículos e os roubos de carga também caíram.

Com duas ocorrências a menos, os boletins de mortes intencionais passaram de 212 para 210 – queda de 0,9% na análise dos meses de fevereiro de 2019 e 2020. O número de vítimas caiu 0,5% – 219 para 218. Os totais são os menores da série histórica, iniciada em 2001.

As quedas permitiram que as taxas dos últimos 12 meses (março de 2019 a fevereiro de 2020) também recuassem, ficando em 6,20 casos e 6,49 vítimas de homicídios dolosos para cada grupo de 100 mil habitantes. Os índices são os menores da análise histórica.

Em fevereiro, os estupros reduziram 6,4%. Em números absolutos, houve 61 ocorrências a menos. O indicador passou de 946 para 885, se analisado o segundo mês do ano passado com igual período deste ano.

Os casos e vítimas de latrocínios cresceram, com 10 e 11 registros a mais, respectivamente. Em contrapartida, pela segunda vez consecutiva, o território paulista não apresentou casos de extorsões mediante sequestro.

Furtos e roubos

No período, os roubos de veículo caíram 9%, passando de 3.562 para 3.242 – 320 casos a menos. Os furtos de veículos, por sua vez, diminuíram 8,6% – foram 6.610 ocorrências no mês passado contra 7.233 em fevereiro de 2019. As somas são as menores da série.

Com 68 ocorrências contabilizadas a menos, os roubos de carga seguiram a tendência de queda – passaram de 587 para 519 (-11,6%). Já os roubos a banco subiram de dois para seis boletins de ocorrência dessa natureza.

Os roubos em geral tiveram alta de 4.327, já que 23.708 ocorrências foram registradas no mês passado. No indicador de furtos em geral, o aumento foi de 4.081 casos na comparação do segundo mês de 2019.

Mais indicadores

O trabalho das policiais em todo o território paulista, no segundo mês do ano, resultou em 14.049 prisões e na apreensão de 1.004 armas de fogo ilegais. Também foram registrados 3.204 flagrantes por tráfico de entorpecentes.

FONTE: Informações | Portal do Governo de SP