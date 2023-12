Polícia faz intensa mobilização para prender assaltante que fez família refém em Cosmorama

A Polícia da região está empenhada na prisão de um dos assaltantes que fez uma família inteira refém na vizinha cidade de Cosmorama. Desde as primeiras horas da manhã desta segunda-feira, pelo menos três assaltantes invadiram uma residência em Cosmorama e fizeram pai, mãe e uma filha refém. Uma testemunha presenciou quando os ladrões invadiram o imóvel e anunciaram o assalto.

Imediatamente as equipes de Polícia Militar de Cosmorama, com o apoio das demais cidades vizinhas, inclusive da equipe do Baep (Batalhão de Ações Especiais) da Polícia Militar e o apoio do helicóptero Águia da Policia Militar chegaram ao local.

Ainda de acordo com o que o votunews apurou, um assaltante foi baleado e socorrido às pressas até o pronto socorro de Cosmorama, outro elemento fugiu, tomando rumo ignorado e está sendo perseguido pelos policiais.

Ainda informações mais recentes dão conta de que a família já foi libertada e está segura, agora a missão é prender os assaltantes.

