NOTÍCIA DE ÚLTIMA HORA: ladrões invadem residência em Cosmorama, fazem família refém e um deles é baleado

Uma ocorrência está mobilizando o setor policial de Votuporanga e região. Desde as primeiras horas da manhã desta segunda-feira, dia 11, policiais militares, Corpo de Bombeiros e Polícia Civil estão empenhadas na ocorrência que, literalmente parou Cosmorama.

As primeiras informações dão conta que ao menos três criminosos invadiram uma residência para assaltar, nesta manhã (11). A Polícia Militar cercou o local e os ladrões dispararam tiros contra a viatura policial. Na troca de tiros, um criminoso foi baleado. Inúmeras viaturas de Votuporanga e Rio Preto estão em apoio ao cerco aos criminosos.

Ainda de acordo com as primeiras informações colhidas pela reportagem do www.votunews.com.br o criminoso baleado ficou gravemente ferido, sendo socorrido pela Unidade de Resgate ao pronto socorro da Santa Casa de Votuporanga. Uma testemunha presenciou o momento em que os ladrões invadiram a residência para roubar e acionou a Polícia Militar de Cosmorama. Pelo menos três membros da família foram feitas reféns.

Até o momento, o balanço aponta um ladrão gravemente ferido e outro fugiu por uma mata em Cosmorama. O helicóptero Águia da Polícia Militar foi acionado e está dando apoio à ocorrência policial.

