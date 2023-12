Homem morre atropelado na rodovia Elyeser Montenegro Magalhães

Um homem, ainda não identificado, morreu atropelado na tarde deste domingo (10) na rodovia Elyeser Montenegro Magalhães (SP-463), em Araçatuba (SP).

O acidente ocorreu na altura do bairro Águas Claras, onde existe uma passarela para a travessia de pedestres. De acordo com as primeiras informações, o homem teria pulado a mureta para tentar atravessar a pista a pé. No momento em que pulou para a rodovia, foi atropelado por um veículo.

Equipe de resgate e do Samu foram acionadas, mas a vítima já estava morta. O local foi parcialmente interditado para perícia do IC (Instituto de Criminalística). O corpo seria encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal) para exame necroscópico. A ocorrência está em andamento. O acidente será apurado pela Polícia Civil. RP10.