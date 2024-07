Homem é preso em Urânia com munições e veículo furtado em Rio Preto

Na madrugada deste sábado (13), agentes da 2ª Cia. do 16º Batalhão de Polícia Militar do Interior, prenderam na cidade de Urânia um homem por posse ilegal de munições e uma Hilux com queixa de furto em Rio Preto, ocorrido no último dia 9 de julho.

Após tomar conhecimento por meio de empresa de monitoramento, de que o veículo preto se encontrava em um galpão pela marginal Antônio Benedito Juliano, o Comando de Grupo Patrulha de Jales, com o apoio da viatura de Urânia, se deslocou até o referido endereço.

Pelo portão que se encontrava encostado foi possível visualizar um automóvel com as mesmas características, porém, com outra placa. Diante do fato, foi feito contado com o proprietário do galpão em uma chácara, que confirmou ser dono do estabelecimento, mas não conhecia o proprietário da Hilux.

Após autorização para entrar na chácara, foram localizadas na cozinha externa várias peças de veículos inclusive de Hilux, bem como dinheiro, cheques, vários celulares, placas de veículos e uma caixa de munições calibre 22 intactas.

Notaram que a caminhonete estava com as etiquetas do chassi arrancadas e com a numeração visivelmente alterada, além da numeração do bloco do motor no mesmo estado adulterado. O suspeito recebeu voz de prisão pelo crime de posse ilegal de munições.

Ele acabou conduzido, junto com todo o material encontrado e a caminhonete, até a Central de Polícia Judiciária, permanecendo preso, aguardando a passagem por audiência de custodia. (Com informações da Polícia Militar)