Idoso perde R$ 3500 após cair no ‘golpe do falso filho’ em Rio Preto

Neste caso, golpista, passando-se pelo filho do homem, disse que havia precisado comprar um celular novo e pediu o dinheiro para pagar o aparelho

Um idoso de 78 anos, morador do bairro Mançor Daud, em Rio Preto, perdeu R$ 3579 após cair no “golpe do falso filho”, em que um golpista cria um Whatsapp com a fotografia de seu filho (a) e pede dinheiro passando-se pela pessoa.

O caso aconteceu na noite da última sexta-feira, 18. Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Civil, o homem procurou a Central de Flagrantes relatando que o golpista, passando-se por seu filho, enviou-lhe uma mensagem com um novo número em seu WhatsApp e informou que precisou comprar um celular novo, pedindo, então, a quantia de R$ 3579 para pagar o aparelho.