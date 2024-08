Ao chegar, a equipe policial encontrou o suspeito sentado próximo a uma árvore. Durante a abordagem, o homem levantou uma arma em direção aos policiais. Para garantir a segurança e neutralizar a ameaça, os policiais dispararam contra o indivíduo, atingindo-o em duas áreas: uma na canela e outra na coxa.

O socorro médico foi imediatamente solicitado e, após avaliação, o homem foi considerado estável e fora de perigo de morte. Ele foi levado para a Santa Casa de Votuporanga para tratamento médico.

A investigação revelou que a arma utilizada pelo homem era um simulacro, ou seja, uma réplica idêntica a uma arma real. O suspeito admitiu que seu objetivo era provocar uma reação policial para ser alvejado. Ele havia apontado a arma para diversas pessoas na rua e, posteriormente, para os policiais.

Testemunhas confirmaram que o homem realmente apontou a arma para os policiais durante a abordagem. Felizmente, nenhum policial ficou ferido. A ocorrência contou com o suporte de outras viaturas da cidade, incluindo as unidades CGP3 e CFP, e a presença do comandante da 3ª Companhia.

