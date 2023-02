Policial de folga reage a assalto em mercado e prende suspeitos

Dois homens foram presos após serem filmados assaltando um mercado, em Goiânia. Um policial militar que estava de folga viu a cena e tentou impedir os bandidos, mas eles reagiram e teve confronto. Um vídeo mostra quando a dupla chega em uma moto com arma em punho e anuncia o assalto.

Até a última atualização desta reportagem, o g1 não havia obtido contato com as defesas dos suspeitos para que se posicionem.

O crime foi na noite de terça-feira (14), no Setor Jardim Novo Mundo. Nas câmeras de segurança é possível ver quando um dos homens pega dinheiro do caixa e o celular de um funcionário. Durante todo o tempo, um deles aponta a arma para as vítimas.

Um sargento da Polícia Militar, que estava no local, conseguiu dominar um dos assaltantes com a ajuda de um funcionário. Segundo a PM, no entanto, quando o outro suspeito percebeu a presença do policial, ele tentou atirar duas vezes. O policial, então, revidou e conseguiu balear um dos suspeitos.

Mesmo ferido, o suspeito ainda tentou fugir, mas caiu a poucos metros do local, segundo a polícia. Equipes do 30° e 38° Batalhão da Polícia Militar chegaram ao local e ajudaram na prisão dos dois suspeitos, que tentaram escapar levando cerca de R$ 500 do caixa e um celular.

A Polícia Militar disse que o ferido foi levado para um hospital pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e, depois, deve ser levado ao presídio, junto ao outro detido.

