Homem é preso por tentar subornar PMs com R$ 2 mil em rodovia de Rio Preto

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Suspeito foi flagrado dirigindo o carro que havia sido roubado na capital paulista, em alta velocidade, na Rodovia Washington Luís.

Um homem de 27 anos foi preso em flagrante por corrupção ativa e receptação, após tentar subornar policiais militares rodoviários com R$ 2 mil ao ser abordado dirigindo um carro roubado, na madrugada desta quinta-feira (21.jul), no quilômetro 429 da Rodovia Washington Luís (SP-310), em São José do Rio Preto/SP.

Segundo apurado, o suspeito estava dirigindo em alta velocidade quando foi abordado pelos patrulheiros. Ele teria apresentado informações desconexas, que levaram os policiais a realizar uma vistoria veicular, percebendo que o Renault/Captur apresentava sinais de adulteração.

Após uma pesquisa, a corporação descobriu que o carro tinha placas de São Paulo/SP e havia sido roubado no último sábado (16). Para não ser levado para a delegacia, ele chegou a oferecer R$ 2 mil aos policiais, que recusaram a tentativa de suborno e o detiveram imediatamente.

A ocorrência foi apresentada na Central de Flagrantes. O homem foi colocado à disposição da Justiça na carceragem da Divisão Especializada em Investigações Criminais (Deic) e deverá passar por audiência de custódia. O veículo será devolvido para a proprietária.

FOTO: (P-2) – Ocorrência foi apresentada na Central de Flagrantes de Rio Preto — Foto: Heloísa Casonato