Polícia derruba esquema de tráfico de drogas no Pró-Povo com ajuda de cães

A Polícia Militar de Votuporanga, por meio da Força Tática, prendeu em flagrante um homem e derrubou um esquema de tráfico de drogas, no bairro Pró-Povo, na zona Norte de Votuporanga. Com o criminoso foram encontradas dezenas de porções de entorpecentes e dinheiro do tráfico.

De acordo com a ocorrência, durante patrulhamento pela rua Renato Fonseca, os policiais se depararam com dois conhecidos usuários de drogas adentrando em um corredor de uma casa sobre a qual pesam várias denúncias de tráfico de drogas.

Foi realizada a abordagem e na mão de um deles foi encontrada uma nota de R$50. Eles confessaram que iriam comprar drogas na edícula que fica nos fundos da residência, local já conhecido pela venda de drogas, que os frequentadores chamam de “lojinha” e que dá acesso a uma mata.

Na frente da edícula estava um indivíduo que foi abordado e realizada busca pessoal, porém nada de ilícito foi encontrado.

Com o apoio das demais equipes de serviço, do Canil do 9º BAEP e do subcomandante da 3ª Cia, foi realizada vistoria no imóvel e nos arredores, obtendo êxito em localizar no interior da edícula uma pedra grande de crack, que fracionada renderia, aproximadamente, 500 porções da droga, além de duas porções de maconha, uma balança de precisão, dinheiro e apetrechos para o embalo das drogas.

A ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária onde o responsável pela edícula permaneceu preso e os usuários foram ouvidos e liberados.

Fernanda Cipriano

