CONSEG Sul debate segurança com a comunidade votuporanguense

A diretoria do CONSEG/Sul – Conselho Estadual Comunitário de Segurança Pública, esteve reunida com a comunidade do bairro Estação, São João, Jardim das Palmeiras e adjacências, todas localizadas na zona sul da cidade.

Durante o encontro, que contou com a presença do vereador Nilton Santiago e do comandante da Polícia Militar de Votuporanga e região, Capitão André Navarrete, foram discutidos vários assuntos relacionados à segurança pública dos bairros que compreendem a zona sul da cidade.

O encontro solicitado pelo vereador Santiago, que é morador daquela região, e teve como objetivo ouvir da comunidade os problemas que afetam a questão da segurança pública, principalmente no que diz respeito a crimes que vêm ocorrendo naquele setor da cidade.

A reunião aconteceu na sede da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Madureira – rua Minas Gerais, do pastor João, que gentilmente cedeu o espaço para que o encontro fosse realizado.

Na reunião, o capitão da Polícia Militar, André Navarrete, apresentou aos moradores e se colocou à disposição para colocar em prática diversas medidas que tragam maior segurança para os moradores daquele setor da cidade.

Por sua vez, o vereador Santiago trouxe recentemente esta questão em seu pronunciamento proferido na Tribuna da Câmara Municipal de Votuporanga.

Na ocasião, o vereador solicitou maior segurança à população da Zona Sul e trouxe uma questão que aflige os moradores daquele setor. De acordo com o vereador Santiago e moradores, existe um imóvel abandonado localizado na Rua Vitório Cavaleri que tem sido utilizado por vândalos e pessoas que se utilizam daquele local para a prática de uso de entorpecentes.

Durante esta reunião, o vereador pediu ao comandante da Polícia que desse uma atenção especial em relação a essa situação e adiantou que já solicitou da Prefeitura de Votuporanga um acompanhamento de perto em relação ao estado de abandono que se encontra este imóvel. O comandante da PM colocou-se à disposição para também melhorar a questão da segurança pública no bairro e colocou o seu gabinete na companhia da Polícia Militar à disposição dos moradores daquele setor da cidade.

O vereador Santiago agradeceu o apoio recebido da comunidade da Igreja Assembleia de Deus Ministério Madureira, através do pastor João Maurizo e do pastor Luiz e também se colocou à disposição para que todas essas medidas possam ser colocadas em prática.

O encontro foi finalizado pelo presidente do CONSEG-Sul, o jornalista Emerson Bortolaia.