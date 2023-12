Prefeitura de Votuporanga abre edital na área da Educação para tradutor e intérprete de libras

Profissional trabalhará 30h semanais com remuneração de R$4.370,20

A Prefeitura de Votuporanga abre inscrições para processo seletivo na área da Educação com vagas para tradutor e intérprete de libras. O edital completo foi publicado na edição extra do Diário Oficial Eletrônico da última sexta-feira (8/12) e pode ser acessado pelo link (https://dosp.com.br/exibe_do.php?i=NDM0MzY0).

No total, estão disponíveis cinco vagas para o cargo de Profissional da Educação VII – Especialidade: Tradução e Interpretação de Libras, com carga horária de 30h semanais e remuneração de R$4.370,20, além de benefícios como Cartão Alimentação e Plano de Saúde.

Para se inscrever, o candidato precisa ter Ensino Superior completo com proficiência na tradução/interpretação de libras/língua portuguesa; ou Ensino Superior completo em Letras/Libras; ou Ensino Superior completo de Tradução e Interpretação com habilitação libras/língua portuguesa. As inscrições são realizadas exclusivamente via internet, no site (https://portal.alphaselecoes.com.br) até o dia 20 de dezembro, mediante o pagamento da taxa no valor de R$75,00.

Prova

A data prevista para aplicação da prova objetiva é o dia 7 de janeiro. Além da prova objetiva, o processo seletivo contará com entrega de títulos e prova prática.

Isenção ou redução da taxa de inscrição

De acordo com a Lei Municipal nº 6.455/2019, os candidatos poderão solicitar isenção ou redução de 50% da taxa de inscrição até às 23h59 do dia 20 dezembro diretamente no site da empresa. Para isso, é necessário obedecer a um dos critérios:

– ser estudante regularmente matriculado em uma das séries do ensino fundamental ou médio;

– ser estudante regularmente matriculado em curso pré-vestibular ou curso superior (graduação ou pós-graduação);

– comprovar que recebe remuneração mensal inferior a dois salários mínimos ou estar desempregado;

– ser doador de medula óssea com cadastro no Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea.