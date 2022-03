O peão Márcio Barboza, de 41 anos, morreu na noite do último sábado (19), depois de cair e ser pisoteado por um touro durante um rodeio em Indiana (SP). Barboza, conhecido como “Jipão”, morava em Pirapozinho, na região de Presidente Prudente (SP).

Após cair do animal, Márcio foi violentamente atingido na região da cabeça. Ele chegou a ser socorrido e encaminhado para a Santa Casa de Martinópolis (SP) com parada cardiorrespiratória, mas não resistiu.

O caso foi registrado como morte suspeita na delegacia de Martinópolis. Nas redes sociais, a organização do evento lamentou o ocorrido e expressou “profundo pesar pelo falecimento do competidor Márcio Barboza, o “Jipão” de Pirapozinho (SP), competidor no Rodeio de Indiana, que, na última noite, não resistiu após uma queda durante a competição”.