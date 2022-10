Captação múltipla de órgãos no Hospital de Base de Rio Preto

A Organização de Procura de Órgãos (OPO) do Hospital de Base, de São José do Rio Preto, realizou uma múltipla captação de órgãos hoje (29). Pelo menos dez vidas serão salvas graças a decisão de uma família que, mesmo diante da dor do luto, ainda sim foi forte e teve a compaixão para dizer sim para doação de órgãos. Foram captadas as válvulas do coração, pulmão, fígado, rins e córneas.

Foram mais de 20 profissionais do HB envolvidos, nos procedimentos. Uma equipe de São Paulo também participou da captação. Um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) foi mobilizado para transportar o pulmão para São Paulo e o fígado para Campinas.

Já as válvulas do coração foram captadas e encaminhas para Curitiba. Os rins e as córneas ainda aguardam decisão da Central de Transplantes para serem destinadas a pacientes que aguardam na fila de transplante.

A Guarda Civil Municipal (GCM) fez a escolta das equipes médicas do Hospital de Base até o aeroporto de Rio Preto.

“Com o passar dos anos as pessoas estão mais conscientes, mais solidárias. E as pessoas que irão receber os órgãos deste nosso paciente terão uma nova chance de vida. Serão novas histórias e novos momentos. A família doadora perde um ente muito querido, mas ao mesmo tempo salva tantas outras vidas, isso é imensurável”, diz a enfermeira da OPO (Organização de Procura de Órgãos) Regiane Sampaio.

Setembro está chegando ao fim e durante todo o mês conscientizamos a população sobre a importância da doação de órgãos.

Saiba como funciona a Captação de Órgãos

Segundo a ABTO (Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos), a Central de Transplantes é notificada e repassa a informação para a OPO da região. A partir daí, profissionais avaliam e examinam doador, revendo a história clínica, os antecedentes médicos e os exames laboratoriais. Constatada a viabilidade dos órgãos, bem como a sorologia, para afastar doenças infecciosas e a compatibilidade com prováveis receptores, a OPO informa a Central de Transplantes, que emite uma lista de receptores inscritos, compatíveis com o doador. Em seguida, a central, então, informa a equipe de transplante e o paciente receptor nomeado. Cabe à equipe médica decidir sobre a utilização ou não do órgão.

Seja um doador de órgãos

De acordo com Dr. João Fernando Picollo, coordenador da OPO do Hospital de Base, é importante que a pessoa manifeste à família seu desejo de ser um doador, pois somente os familiares podem dar essa autorização. “Muitos pacientes não têm outra opção de vida a não ser através do transplante. É fundamental a conscientização da população para que a gente possa dar vida para as pessoas”, destacou Dr. João.