Rodovia Euclides da Cunha é eleita a melhor do Brasil

Rodovia administrada pelo DER lidera o ranking da Confederação Nacional do Transporte (CNT) divulgado nesta quinta-feira (2).

A Rodovia Euclides da Cunha (SP- 320 – trecho Rubinéia/Mirasol) foi eleita a melhor rodovia do Brasil, em ranking divulgado nesta quinta-feira (02) pela Confederação Nacional do Transporte (CNT), em sua 24ª edição. Administrada pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER), órgão vinculado pela Secretaria de Logística e Transportes, a SP-320 tem 183 quilômetros de extensão e grande importância à economia nacional em razão da sua localização geográfica.

“É desafiador liderar o ranking e manter a qualidade das nossas estradas. Mais que investimentos, é preciso planejamento estratégico para superarmos os desafios de logística que se impõem. Olhamos este retrato com o compromisso de buscar inovação em nossa infraestrutura rodoviária”, afirma Rodrigo Garcia, vice-governador e secretário de Governo de São Paulo.

De acordo com o ranking, estão em São Paulo, ainda, as outras 13 melhores rodovias brasileiras, que são concessionadas e estão sob a gestão da ARTESP – Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo.

A Rodovia Euclides da Cunha (SP-320) foi duplicada pelo Governo Estadual e tem importante relevância ao PIB nacional, já que faz parte de um grande corredor logístico, que liga São Paulo ao Mato Grosso do Sul e região Centro-Oeste. A SP-320 atravessa 17 municípios a partir de São José do Rio Preto até a Ponte Rodoferroviária. Tem tráfego de veículos leves e também transporta a produção agrícola como grãos, adubos e insumos para a agricultura. Desde a sua duplicação, contou com contratos de conservação para mantê-la em boas condições de trafegabilidade.

“Estamos bem felizes e orgulhosos por ocuparmos os primeiros lugares entre as melhores rodovias do Brasil. Este resultado consolida o trabalho que é feito pelo Governo Paulista desde janeiro de 2019, quando assumiu a atual administração, com ações concretas, planejamento e recursos previstos no orçamento estadual. Entre as centenas de obras, prontas ou em andamento, temos mais de R$ 10 bilhões em investimentos em quase 8 mil quilômetros de rodovias que estão sendo modernizadas e recuperadas pelo Estado”, comemorou o secretário estadual de Logística e Transportes, João Octaviano Machado Neto.

São Paulo em destaque na Avaliação

Ampliando a análise, o Estado de São Paulo tem 16 das 20 melhores posições do ranking da CNT. Durante a realização da pesquisa, 21 equipes avaliaram 109 mil quilômetros de rodovias. Entre os itens avaliados estão: estado geral, pavimento, sinalização, geometria da via, pontos críticos, custo operacional, investimentos necessários e meio ambiente. Segundo a CNT, 79,6% das estradas paulistas são consideradas ótimas ou boas. Nas vias paulistas, o pavimento é considerado satisfatório em 76,8% dos trechos analisados e a sinalização é boa ou ótima em 81% dos casos. Quanto ao traçado, 71,1% das vias do Estado são boas ou ótimas, e quase 80% (79,4%) dos quilômetros analisados contam com acostamento.

aos usuários.

Rodovias mais bem classificadas em 2021

1º lugar – Rodovia Euclides da Cunha (SP- 320 – trecho Rubinéia/Mirasol) – Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo.

2º lugar – Rodovia dos Bandeirantes (SP-348 – trecho Cordeirópolis/São Paulo).

3º lugar – Rodovia João Baptista Cabral Rennó (SP-225 trecho Itirapina/Santa Cruz do Rio Pardo).

Confira no link o ranking completo da pesquisa CNT de 2021: https://pesquisarodovias.cnt.org.br/PainelIframe/PesquisaCNTRodovias.html