Plantas serão distribuídas para quem for ler ou emprestar obras nos dois câmpus da Instituição; ação é em celebração ao Dia do Meio Ambiente

Promovido em colaboração entre a Biblioteca da Unifev e o curso de Agronomia da Instituição, o projeto “Mudas do Conhecimento” está de volta neste ano. Estudantes e interessados têm a oportunidade de adquirir mudas de plantas ao visitarem as unidades para leitura ou empréstimo de obras. Essa ação, é em celebração ao Dia do Meio Ambiente (5 de junho), e será realizada nos dois câmpus enquanto houver estoque das plantas produzidas e cultivadas pelos alunos da graduação.

A coordenadora de Agronomia, Profa. Ma. Mariane Barbará, compartilhou como essa iniciativa amplia o aprendizado dos alunos, que utilizam os livros da biblioteca para identificação de plantas e outras atividades práticas. Ela destacou a interação positiva entre alunos e professores, enriquecendo ainda mais o ambiente acadêmico.

Além de fornecer conhecimento prático aos estudantes de Agronomia, a distribuição de mudas busca despertar a curiosidade de outros alunos e da comunidade em geral, incentivando o cuidado com árvores. Mariane enfatizou o papel do curso na preservação ambiental, destacando como essas mudas contribuirão para o meio ambiente.

Marcia Cavalcante, supervisora da Biblioteca, destacou o papel social do projeto, mostrando como a biblioteca pode ser um espaço de aprendizado dinâmico e interdisciplinar. Ela ressaltou a importância de utilizar o ambiente para promover experiências educativas além das salas de aula tradicionais.

Além do retorno do projeto, a Biblioteca da Unifev conta com novos espaços de convivência, que visam proporcionar um ambiente acolhedor e propício ao estudo e interação entre os estudantes. “Essas iniciativas reforçam o compromisso da Instituição em promover o conhecimento, cultura e bem-estar de sua comunidade acadêmica”, destacou.