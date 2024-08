McDia Feliz 2024 será realizado neste sábado em prol do Hospital da Criança e Maternidade

Toda renda da venda de Big Mac nas unidades de Rio Preto, Catanduva, Fernandópolis e Votuporanga será revertida para a instituição.

Neste sábado, 24 de agosto, acontece o McDia Feliz 2024, uma das maiores ações de mobilização em prol da saúde e educação de crianças e jovens do Brasil.

Tradicionalmente, a receita gerada com as vendas de sanduíches Big Mac, exceto alguns impostos, é revertida para causas infantojuvenis, por meio de projetos destinados à saúde e à educação, beneficiados pelo Instituto Ronald McDonald, que atua para promover o aumento das chances de cura do câncer infantojuvenil no Brasil, e para o Instituto Ayrton Senna, que colabora para ampliar oportunidades para jovens por meio da educação pública de qualidade.

A renda das vendas de Big Mac nos restaurantes McDonald’s de São José do Rio Preto, Catanduva, Fernandópolis e Votuporanga será destinada aos pacientes atendidos pelo serviço de oncologia pediátrica do Hospital da Criança e Maternidade de Rio Preto (HCM). Para participar da campanha, basta comprar Big Mac que custa R$19, durante todo o sábado (24).

De acordo com o projeto do HCM, a campanha deste ano será destinada ao suporte nutricional, beneficiando cerca de 60 pacientes em tratamento oncológico.“A batalha contra o câncer vai muito além dos tratamentos convencionais. Pacientes oncológicos frequentemente enfrentam distúrbios nutricionais significativos, como perda de peso e anorexia, resultantes de alterações metabólicas e do impacto da doença sobre o paladar e o olfato. Uma nutrição adequada pode promover o crescimento e desenvolvimento normal, melhorar a resposta imunológica e proporcionar melhor qualidade de vida. Por isso, a intervenção e o acompanhamento nutricional são essenciais para garantir que essas crianças tenham uma melhor resposta ao tratamento”, ressalta o Diretor Administrativo, Dr. Antonio Soares Souza.

Essa parceria, que completa 25 anos, permitiu muitas melhorias no atendimento aos pacientes do hospital, explica o Diretor Executivo da Funfarme, Dr. Jorge Fares. “Trabalhar com oncologia não é apenas preparar uma quimioterapia, é transformar uma vida. E essas grandes parcerias que a Funfarme estabelece com grandes institutos, como o IRM, são o que nos dá sustentação para continuarmos oferecendo essa medicina de qualidade e excelência”, afirmou.

A Diretora Administrativa do Hospital de Base, Dra. Amalia Tieco, destaca que o McDia Feliz ajuda a criar um vínculo sólido entre a comunidade e o hospital. “Esse dia mostra a força da solidariedade e o impacto positivo que podemos alcançar quando trabalhamos juntos em prol de um objetivo comum. Cada doação se transforma em um grande passo em direção a um atendimento mais eficaz e a uma saúde de qualidade para todos. Portanto, o apoio da comunidade a esses projetos é de extrema importância, não apenas pela contribuição financeira”, pontua.

“O McDia Feliz é uma oportunidade de ampliarmos o nosso olhar para o câncer infantojuvenil. Essa campanha, da qual participo há 29 anos, tem um sabor especial. O envolvimento de todos os colaboradores e gestores dos restaurantes McDonald’s demonstra o comprometimento com causas sociais importantes, que impactam positivamente a vida de milhares de famílias, contribuindo para a saúde e qualidade de vida de crianças e jovens em tratamento oncológico”, destaca Rubens Fragoso, franqueado do McDonald’s.

Como participar

Os Big Mac’s poderão ser adquiridos nos restaurantes participantes do McDonald’s durante todo o sábado, dia 24 de agosto. Os tíquetes individuais adquiridos previamente poderão ser trocados por um Big Mac nos restaurantes participantes no dia da campanha.

Sobre o McDia Feliz

O McDia Feliz é o principal evento beneficente do McDonald’s e, atualmente, é uma das maiores mobilizações em prol de crianças e adolescentes no Brasil. A campanha faz parte da estratégia de atuação ESG da Arcos Dorados, operadora da rede McDonald’s na América Latina e Caribe, chamada Receita do Futuro, cujo compromisso é ser parte ativa da solução dos desafios da sociedade e impactar positivamente as comunidades onde atua. Realizado no país desde 1988, mais de R$ 400 milhões já foram arrecadados pelo McDia Feliz.

Sobre o Hospital da Criança e Maternidade

O Hospital da Criança e Maternidade de Rio Preto (HCM) é referência nacional em assistência pediátrica e obstétrica, combinando atendimento humanizado com alta tecnologia. O HCM é reconhecido pela excelência prestada no atendimento em 62 especialidades, dentre elas, a oncologia. Possui tecnologias inovadoras e oferece tratamento para vários tipos de cânceres infantis, sejam eles de caráter hematológico (leucemias) ou tumores sólidos. Para isso, a equipe de Oncologia Infantil tem à sua disposição psicólogos, terapeutas ocupacionais, dentistas, nutricionistas, enfermagem, médicos clínicos e cirurgiões especializados.