Votuporanga é destaque em pesquisa da ONU

Município aparece com avaliação positiva em sustentabilidade

Votuporanga se destaca mais uma vez em ranking de pesquisa nacional e, agora, o município integra o cenário das cidades mais sustentáveis do Brasil, conforme resultado divulgado pelo Instituto Cidades Sustentáveis (ICS), que avaliou 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas (ONU).

Do total das 5.570 cidades brasileiras que foram analisadas, a terra da brisa suave foi classificada na posição 113 no Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades, com 60.01 pontos.

O prefeito Jorge Seba comemora novo acontecimento que eleva a qualidade de vida local. “É orgulho atrás de orgulho da nossa cidade. Assim como foi na semana passada com a notícia de que Votuporanga está entre as melhores do Brasil, agora temos essa grata surpresa de que também integra as mais sustentáveis do país. Isso é gratificante e faz aumentar ainda mais nosso desejo em avançar no trabalho que sempre realizamos para promover a melhoria de qualidade na vida da população”.

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são um apelo global que visam o término da pobreza, proteção ao meio ambiente e clima, além de garantir que s pessoas possam desfrutar de paz e prosperidade. Estes são os objetivos para os quais as Nações Unidas estão contribuindo a fim de que possamos atingir a ‘Agenda 2030’ no Brasil.

O Instituto considerou 17 objetivos a serem analisados: erradicação da pobreza; fome zero e agricultura sustentável; saúde e bem-estar; educação de qualidade; igualdade de gênero; água potável e saneamento; energia limpa e acessível; trabalho decente e crescimento econômico; indústria, inovação e infraestrutura; redução das desigualdades; cidades e comunidades sustentáveis; consumo e produção responsáveis; ação contra a mudança global do clima; vida na água; vida terrestre; paz, justiça e instituições eficazes; e foco nas cidades.

Agenda 2030

Trata-se de um pacto global assinado durante a Cúpula das Nações Unidas em 2015 pelos 193 países membros. A agenda é composta por 17 objetivos ambiciosos e interconectados, desdobrados em 169 metas, com foco em superar os principais desafios de desenvolvimento enfrentados por pessoas no Brasil e no mundo, promovendo o crescimento sustentável global até 2030.