NOTÍCIA DE ÚLTIMA HORA: Polícia Militar prende homem que ateou fogo em mata entre Votuporanga e Parisi

Durante a operação, um indivíduo foi avistado saindo de um matagal a cerca de 60 metros do incêndio, em posse de um isqueiro. Ele foi preso e encaminhado à Central de Flagrantes de Votuporanga

Na tarde deste sábado, um incêndio iniciado na vegetação do acostamento da Rodovia Vicinal Ângelo Comar, no sentido Votuporanga a Parisi, espalhou-se rapidamente, atingindo um condomínio de chácaras e outras propriedades rurais nas proximidades. As equipes de policiamento militar de Votuporanga, Parisi e Álvares Florence foram acionadas para atender a ocorrência.

Ao chegarem ao local, as equipes constataram que o incêndio se alastrava rapidamente, sendo necessário o apoio de brigadistas da Usina COFCO e de caminhões pipa da Prefeitura Municipal de Parisi para controlar as chamas.

Durante a operação, um indivíduo foi avistado saindo de um matagal a cerca de 60 metros do incêndio, em posse de um isqueiro. Segundo relatos de populares, ele havia sido visto entrando na frente de veículos que passavam pela rodovia. Ainda de acordo com testemunhas, o homem admitiu verbalmente ter iniciado o incêndio e fez ameaças de atear fogo em outros locais.

A ocorrência foi apresentada na Central de Flagrantes de Votuporanga, onde foi registrado o boletim de ocorrência. O local também foi periciado pela Polícia Técnico-Científica, e as partes envolvidas foram liberadas após o término da ação policial.