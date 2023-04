Força Tática prende indivíduo por tráfico de drogas no bairro Cecap II em Votuporanga

Policiais militares da Força Tática de Votuporanga prenderam na noite desta quarta-feira, dia 19, um

indivíduo por tráfico de drogas com diversos tipos de entorpecentes.

Conforme informações colhidas pela reportagem do votunews.com.br durante operação conjunta das equipes de Força Tática de Votuporanga pelas proximidades da praça do bairro da CECAP II, foi avistado um motociclista realizando contato com um outro indivíduo, sendo possível visualizar uma transação em que o motociclista entregava algo ao pedestre.

Ao realizar a abordagem o motociclista tentou se evadir do local, porém ao sair perdeu o controle abandonando a moto e se evadindo a pé.

Foi acompanhado e abordado, durante a busca pessoal foi encontrado com o rapaz, que já é conhecido pelas equipes pelo crime de tráfico de drogas, uma porção grande de cocaína, uma porção grande de crack, R$20,00 em dinheiro e um aparelho celular, que no momento da abordagem caiu e quebrou batendo ao solo.

Ao ser indagado o indiciado confessou o tráfico de drogas, porém informou outro endereço tentando ludibriar a equipe policial, mas como já era do conhecimento das equipes seu verdadeiro domicílio, foram até o local e encontraram mais cocaína, crack, Skank e dinheiro.

Dada voz de prisão e conduzido a Central de Polícia Judiciária permanecendo preso a disposição da Justiça.

Reportagem: Votunews