Mulher de 28 anos sofre traumatismo craniano em atropelamento

Uma mulher de 28 anos teve um traumatismo craniano após ser atropelada, na manhã desta sexta-feira (25), em Rio Preto. O acidente aconteceu na avenida Arthur Nonato.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a vítima tentava atravessas a pista quando foi atingida por um veículo. Houve paralisação no trânsito desde o cruzamento com a avenida Juscelino Kubistchek, até próximo a entrada da rodovia Washington Luís.

Não foram divulgadas informações sobre o motorista que atingiu a vítima. O caso vai ser investigado.

A mulher foi socorrida e encaminhada ao Hospital de Base.