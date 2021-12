Acidente entre carro e moto no cruzamento das ruas Sergipe e Goiás

Um acidente ocorrido por volta das 14h30, desta quinta-feira, dia 16, mobilizou as equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros de Votuporanga.

A colisão entre uma motocicleta e um carro no cruzamento das ruas Sergipe e Goiás, deixou o condutor da moto levemente ferido. Ele foi socorrido pela Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Votuporanga com ferimentos leves pelo corpo.

De acordo com informações, o motociclista havia acabado de sair de uma empresa pela rua Goiás, quando foi atingido pelo veículo que transitava pela rua Sergipe – sentido centro/bairro.

Com o forte impacto, o motociclista foi ao solo, sendo imediatamente socorrido pelos Bombeiros a UPA de Votuporanga.