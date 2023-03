Vítima de Jales perde mais de R$ 1,5 mil com movimentação em conta

Na última quinta-feira, dia 23 de março, foi registrado na Central de Polícia Judiciaria de Jales mais um boletim de ocorrência envolvendo estelionato através de PIX.

De acordo com informações do boletim, a vítima teria recebido uma mensagem via WhatsApp referente a sua conta digital. Logo após alguns minutos de conversa a vítima percebeu que tinha sido bloqueada pelo estelionatário.

Desconfiada de ter sido golpe, a mesma foi até o banco e percebeu uma operação de R$ 1.573,60. Foi registrado boletim de ocorrência e a vítima garante que não realizou esta operação. O caso segue em investigação. Foco News