PRF apreende três armas e mais de 500 munições em caminhonete capotada

Policiais rodoviários federais apreenderam três armas e mais de 500 munições em uma caminhonete que capotou no km 57 da rodovia BR-153 em Rio Preto na madrugada desta sexta-feira (19). O motorista, agricultor de 36 anos, teve resultado positivo para álcool no sangue após exame clínico e admitiu que dormiu ao volante.

Agentes relataram na Central de Flagrantes que era pouco depois de 0h, quando foram acionados ao local devido a um capotamento. Fizeram contato com uma testemunha, que lhes informou “ter visto uma Dodge Ram passando por ele em alta velocidade. Mais a frente, viu o referido veículo capotado no acostamento da rodovia. Parou para prestar socorro, vendo que o condutor saiu da caminhonete apresentando sinais de embriaguez”.

Seguiu o depoimento, dizendo que “ao se aproximar, no entanto, notou próximo armas e munições, optando por manter distância até a chegada dos policiais”. Em contato com o condutor, policiais ouviram dele “que voltava para casa em Rio Preto e estava em uma propriedade rural que possui em Palestina. Em determinado momento, dormiu no volante vindo a se chocar coma proteção de metal existente no canteiro central, perdeu o controle da direção, atravessou a pista e capotou diversas vezes, parando no acostamento”. Ele se recusou a soprar o bafômetro.

No veículo havia e foram apreendidos uma espingarda calibre 12, uma carabina, uma pistola 9mm, 92 munições de calibre 22, 213 cápsulas de calibre 357, 89 munições de calibre 9mm, 50 de calibre 45, 110 de calibre 12, 16 de calibre 12, dois carregadores de munição 9mm. O motorista afirmou que “tudo era registrado” e apresentou documentação referente ao armamento.

Na delegacia, o suspeito não autorizou a coleta de sangue para exame de dosagem alcoólica, obrigando o delegado a solicitar exame clínico, cujo resultado foi positivo para ingestão de bebida alcoólica, mas negativo para embriaguez.

O veículo foi retirado do local do acidente por um guincho, já que não apresentava condições de rodar. A documentação terminou encaminhada ao distrito policial correspondente a área dos fatos, que vai investigar o caso.