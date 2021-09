Trio é preso após assaltar conveniência em Fernandópolis

Três pessoas foram presas pela Polícia Militar após roubarem uma loja de conveniência de um posto de combustíveis localizado na Avenida Expedicionários Brasileiros em Fernandópolis. O assalto aconteceu por volta das 5h00 desta quinta-feira, dia 16.

Os bandidos simularam estarem armados e anunciaram o assalto levando uma quantia em dinheiro que não foi divulgada. Após o ato eles fugiram em um veículo sedan.

Durante patrulhamento um veiculo suspeito com duas pessoas dentro foi abordados no bairro Jardim Ipanema, também em Fernandópolis, onde um deles acabou confessando a participação no assalto e indicando a terceira pessoa envolvida.

G. G. C., K. L. O, e E. S foram conduzidos ao Distrito Policial onde foram presos e encaminhados a Cadeia Pública de Santa Fé do Sul.