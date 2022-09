Peritos constataram duas perfurações no crânio e apreenderam projéteis de arma de fogo

A Polícia Civil de Pereira Barreto instaurou inquérito de homicídio nesta segunda-feira, 19, após ser comunicada sobre o encontro de uma ossada humana em área rural do município. Peritos identificaram dois orifícios no crânio, indicativos de ferimento por arma de fogo, e apreenderam dois projéteis, aparentemente de calibres diferentes.

Roupas masculinas foram apreendidas no local, mas, em razão do estado de decomposição, somente um exame de DNA poderá confirmar se a vítima é do sexo masculino.