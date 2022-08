Homem de 28 anos é esfaqueado pela ex-namorada

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Um homem de 28 anos foi esfaqueado pela ex-namorada, na manhã da última sexta-feira (19, na Vila União, em Rio Preto.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima conversava com outra mulher na frente de casa quando a ex-namorada surgiu armada com uma faca e atacou.

O homem sofreu ferimentos no braço direto. Ele conseguiu ir até uma unidade de saúde, onde foi atendido e medicado. A conhecida que conversava com ele nada sofreu.

A Polícia Militar fez uma ronda para localizar a suspeita, mas não teve sucesso. O caso será encaminhado para o 6º Distrito Policial.