Corpo encontrado carbonizado é de mulher que estava desaparecida em Araçatuba

A Polícia Civil de Araçatuba, esclareceu mais um crime de homicídio na cidade. Franciele Amanda de Oliveira, de 37 anos, estava desaparecida desde o dia 20 de junho. O acusado de cometer o crime foi preso nesta terça-feira (25). O corpo da vítima havia sido encontrado no dia 07 de julho, no bairro Chácaras TV, mas estava carbonizado, o que dificultou a identificação.

Ainda não foi divulgada a identidade do autor do crime, nem a motivação. Até o momento se sabe que a mulher foi morta à facadas e o corpo foi levado até o local em uma carriola. O homem está neste momento no prédio da CPJ (Central de Polícia Judiciária), onde presta esclarecimentos ao delegado da Delegacia de Homicídios.

CARBONIZADO

Um cadáver carbonizado foi localizado no início da noite de sexta-feira (07), nos fundos das Chácaras TV, próximo a marginal Clibas de Almeida Prado em Araçatuba (SP).

Segundo o que foi apurado pela reportagem, foi observado que a vítima pode ter sido colocada no interior de uma pilha de pneus, onde foi localizada as ossadas da vítima, o qual foi impossível identificar.

DESAPARECIDA

A família de Franciele, preocupada com o sumiço da mulher, fazia campanhas nas redes sociais para que ela fosse localizada, já que havia desaparecido desde o dia 20 de junho. O Birigui Notícias da Hora, colaborou na divulgação.

Segundo a família, Franciele desapareceu na manhã de uma terça-feira. Ela estava na casa da mãe no bairro Atlântico 2 quando saiu para ir até a casa de um ex-namorado, no bairro Águas Claras, com quem deveria resolver umas pendências bancárias. Porém, conforme apuração policial, ela não teria chegado a falar com o rapaz naquele dia.

DROGAS

Ainda de acordo com a família, Franciele vinha enfrentando problemas com a dependência química. Ela chegou a passar por clínica de recuperação, mas deixou o local e teve uma recaída recentemente. Birigüi Notícias Da Hora