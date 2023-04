Polícia deflagra operação contra autores de ameaças a escolas na região

Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Rio Preto, Mirassol e Votuporanga; uma pessoa foi presa

A Delegacia Seccional de Rio Preto deflagrou nesta quinta-feira, 20, a operação Aquino II, de combate a suspeitos de ameaça e divulgação de ataques em escolas da região.

Durante a manhã, policiais civis cumpriram sete mandados de busca e apreensão com o objetivo de localizar e apreender objetos ou equipamentos eletrônicos que tivessem relação com o objetivo da operação.

Os mandados foram expedidos pelo juiz Evandro Pelarin, da Vara da Infância e Juventude de Rio Preto, e cumpridos em Rio Preto, Mirassol, Votuporanga, Mauá, Mogi das Cruzes e mais uma cidade no estado de Goiás.

“Nenhuma evidência concreta de preparação de ataques, mas apenas uso irresponsável e criminoso da internet”, pondera o magistrado.

As ordens judiciais cumpridas em Rio Preto são contra adolescentes. “Reunimos denúncias sobre ameaças de ataques e através do setor de inteligência da Polícia Civil conseguimos localizar o endereço dos suspeitos. Os investigados são apontados como autores de ameaças ou mesmo propagadores de mensagens de violência. Computadores e celulares foram apreendidos e serão periciados”, diz o delegado Renato Gomes Camacho.

Ainda segundo o delegado, durante o trabalho em Votuporanga, houve um flagrante de exploração sexual infantil por meio de vídeos contendo cenas com menores. O autor foi preso.

Após realização de perícia nos equipamentos, os investigados serão intimados para interrogatório formal e poderão responder criminalmente na medida do delito cometido. “É um tipo de comportamento que deve ser combatido, porque é difícil mensurar o que é modismo e o que é, de fato, intenção violenta. O nosso papel com a investigação é prevenir”, completa. A operação recebe o nome de Aquino em referência a São Tomás de Aquino, que é protetor dos estudantes. Esta é a segunda fase do trabalho, iniciado em 2019 também com o objetivo de investigar ameaças de atentado.

Joseane Teixeira – diarioweb.com.br