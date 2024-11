Acidente entre carro e moto deixa motociclista ferido em Votuporanga

Um acidente envolvendo um Honda Fit e uma motocicleta foi registrado na tarde desta quarta-feira, dia 6, na rua Augusto Sasso, em Votuporanga. Segundo informações colhidas pela reportagem do votunews apuradas no local, uma senhora que conduzia o automóvel acabou ultrapassando a sinalização de “pare” e colidiu com a moto, que seguia pela via. A condutora do veículo relatou que não viu a moto ao cruzar a rua.

Ela ficou bastante abalada após o acidente, mas não sofreu ferimentos. Já o motociclista teve ferimentos leves e foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para receber os devidos cuidados.

FOTO/REPORTAGEM: votunews