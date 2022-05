Caminhoneiros morrem em grave acidente na BR-153

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Ambos os motoristas, um de uma carreta e outro de um caminhão, morreram no final da tarde desta quinta-feira, 5, na Rodovia Transbrasiliana (BR-153), próximo a Ribeirão do Sul, em uma colisão frontal.

De acordo com as informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu no KM 311, próximo a um dos trechos de acesso ao município.

As causas do acidente ainda deverão ser investigadas.