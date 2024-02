Açougueiro é preso em flagrante por maus-tratos contra cinco cães

Um açougueiro de 31 anos foi preso em flagrante nesta última terça-feira, (20/02/2024), pelo crime de maus-tratos contra cinco cães da raça pitbull, no bairro São Judas Tadeu, em São José do Rio Preto (SP). Ele, que já é reincidente, foi autuado em R$ 15 mil.

Segundo a Polícia Ambiental, a equipe prestou apoio às Secretária do Bem Estar Animal, que recebeu a denúncia de que os animais estavam em maus-tratos. Pelo local os agentes encontraram os animais vivendo em ambiente insalubre, onde a higiene não era realizada de forma adequada, se alimentando diretamente no chão, próximo às fezes e urinas. Também estavam, visivelmente, com pulgas e carrapatos, magros e sem vacinação, conforme constatado por uma médica veterinária.

O indivíduo foi multado em R$ 15 mil pelo crime de maus-tratos contra os cinco cães e preso em flagrante, podendo ser condenado a detenção de três meses a um ano de prisão. Ele foi levado para a Central de Flagrantes, onde permaneceu preso à disposição da justiça.

Os cachorros foram resgatados e estão recebendo tratamento e cuidados necessários e adequados. Gazeta do Interior