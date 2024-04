Na tarde desta terça-feira, 19 de abril de 2024, a equipe da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (DISE) de Votuporanga desvendou um esquema sofisticado de tráfico de drogas na região, resultando na prisão de um indivíduo identificado como M.Z.D., de 26 anos de idade, residente no Jardim Eldorado.

As investigações vinham sendo conduzidas pela especializada há algum tempo, e finalmente, nesta data, após minuciosa apuração de documentos e diversas diligências investigativas, os policiais receberam informações cruciais sobre uma encomenda suspeita que seria entregue na residência do investigado.

Com base em dados compartilhados pela Polícia Civil do Núcleo 1.2.5 DP de São José do Rio Preto, as autoridades de Votuporanga conseguiram confirmar que a encomenda continha porções de “maconha gourmet”, uma forma extremamente potente da substância, conhecida por suas variedades com altíssimo teor de THC, como as encontradas no pacote: “Runtz” e “Cherry Pie”.

A abordagem aconteceu de forma precisa, quando M.Z.D. foi flagrado recebendo a encomenda na calçada de seu condomínio. Durante a revista, foram encontradas duas porções das referidas variedades, pesando aproximadamente 70g no total.

Contudo, as descobertas não pararam por aí. Uma busca minuciosa na residência do investigado revelou uma operação de cultivo de maconha em pleno funcionamento, com uma estufa completa e vários pés da planta. Além disso, foram apreendidos diversos itens relacionados ao tráfico de drogas, incluindo uma balança de precisão, um telefone celular e até mesmo uma unidade de LSD.

Entre os achados mais preocupantes, estava uma porção da substância conhecida como “shatter”, uma forma de extração da cannabis que pode ser até 70 vezes mais potente que a maconha convencional, com um valor estimado de mercado de R$ 200,00 por grama.

Diante das evidências, M.Z.D. foi detido e conduzido à DISE, onde foi autuado em flagrante delito pelo Delegado Titular Dr. Rafael Latorre Costa, por infração ao artigo 33 da Lei 11343/06 – Tráfico de Drogas. O Instituto de Criminalística foi acionado para realizar a perícia no local dos fatos, e após os procedimentos de praxe, o indiciado será encaminhado a uma unidade prisional, ficando à disposição da Justiça para a devida audiência de custódia.