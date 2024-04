Tanabi estreia no Campeonato Paulista sub-23 diante do Fernandópolis no domingo, 21 de abril

O Tanabi Esporte Clube está pronto para entrar em campo no Campeonato Paulista Sub-23, enfrentando o Fernandópolis em uma partida marcada para domingo, 21 de abril, às 10 horas, no Estádio Claudio Rodante. Com a temporada prestes a começar, o clube, conhecido como Índio da Noroeste, aposta na experiência de atletas que já vestiram sua camisa, buscando fortalecer sua equipe.

A preparação para a competição teve início em março, mas alguns jogadores não estavam disponíveis devido a compromissos em outras competições. O técnico Davi Zaqueo acredita que o elenco estará em sua melhor forma entre a segunda e terceira rodadas.

O Tanabi está no Grupo 01 do campeonato, ao lado de equipes como Araçatuba, Inter de Bebedouro, Olímpia, Tupã e Fernandópolis. Zaqueo reconhece a dificuldade do grupo, composto por times tradicionais do interior paulista, e prevê uma disputa acirrada pelas vagas na fase seguinte.

O clube aposta em jogadores que já passaram por suas fileiras, como os meio-campistas Carlos Bajé e Gabriel Mendes, o zagueiro Rychard Perucio e o extremo Rhurich Alves, que retornam ao Tanabi com experiência adicional. Além disso, há expectativas em relação a jovens talentos que se destacaram na última edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior, como o volante Vinicius Leal, que fará sua estreia na competição profissional.

“A expectativa para a estreia é de um jogo equilibrado, visto que se trata de um clássico regional. O desconhecimento mútuo entre as equipes também contribui para um confronto imprevisível”, declara o técnico.

Os torcedores podem acompanhar a estreia do Tanabi Esporte Clube contra o Fernandópolis ao vivo no domingo, 21 de abril, às 10 horas, através da transmissão pelo canal Futebol Paulista da Federação Paulista de Futebol no YouTube.