Força Tática prende ladrão e recupera celular roubado em Votuporanga

Ação contou com apoio de outras equipes da Polícia Militar e resultou no pronto esclarecimento do crime ocorrido contra uma residência localizada em uma propriedade rural as margens da Rodovia Péricles Bellini (SP-461).

Na noite desta sexta-feira (18), policiais militares de Força Tática realizavam patrulhamento pela área central de Votuporanga/SP, quando foram informados sobre um roubo em andamento contra uma residência, localizada em uma propriedade rural as margens da Rodovia Péricles Bellini (SP-461).

De acordo com informações, ao fazer contato imediato com as vítimas, foi coletado informações que pudessem levar ao bandido que aterrorizou as vítimas; contudo, em seguida, em patrulhamento pelo bairro Paineiras os militares abordaram um indivíduo já na sua residência, sendo localizado na busca domiciliar o celular da vítima, bem como um simulacro de arma de fogo, a motocicleta, o capacete e o capuz, objetos utilizados no crime.

Ainda segundo informações, após breve entrevista o indivíduo teria confessado ser o criminoso autor do roubo.

Diante do exposto, o indivíduo foi apresentado na Central de Flagrantes, onde foi ouvido e permaneceu preso à disposição da Justiça. O celular foi devolvido ao proprietário.