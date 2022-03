Policia Ambiental prende dois indivíduos que estavam furtando grãos

Um deles confessou que havia furtado a carga do trem e havia contratado o outro para prática criminosa.

A Polícia Militar Ambiental registrou por volta das 8:00h da manhã, desta quarta-feira (30) o furto qualificado durante patrulhamento ambiental em uma área conhecida por ocorrer furtos de grãos e insumos agrícolas.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, uma equipe da Polícia Ambiental deparou com um veículo ocupado por dois indivíduos saindo de uma propriedade rural carregando de grãos de soja, no total 62 sacos, pesando em média cada saco 50 quilos.

Por ser tratar em uma carga incompatível com o que é transportado no interior da propriedade, cuja a única cultura é cana de açúcar, foi realizada a abordagem e busca pessoal, e durante a entrevista um deles confessou que havia furtado a carga do trem e havia contratado o outro para prática criminosa.

Ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária de Fernandópolis onde a autoridade policial ratificou a voz de prisão para ambos os indivíduos por furto qualificado.

A qualificação dos envolvidos não foi divulgada pela Polícia.

