NOTÍCIA DE ÚLTIMA HORA: Polícia Civil de Votuporanga prende ladrão e recupera moto furtada

Equipes da Polícia Civil dos 1º e 3º Distritos de Votuporanga, sob a coordenação do Delegado Thiago Pereira, agiram rápido após receberem informações sobre o furto de uma motocicleta ocorrido próximo à Saev Ambiental, na Rua Rio Grande.

Durante as investigações, utilizando imagens de uma câmera de segurança do local, identificou-se um indivíduo saindo das instalações da SAEV e dirigindo-se à área onde a moto da vítima estava estacionada. Utilizando uma chave improvisada, ele ligou a motocicleta e a levou, fugindo para um destino desconhecido.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do www.votunews.com.br com base nessas imagens, o suspeito foi identificado como A. de 29 anos. Os policiais localizaram o suspeito em sua residência, no Bairro Pozzobon. Após ser questionado, confessou o crime, entregando a blusa utilizada no momento do furto e indicando o local onde escondeu o capacete e a motocicleta.

O suspeito foi levado para a Central de Polícia Judiciária, onde foi autuado em flagrante delito e permanece sob custódia à disposição da justiça. A motocicleta foi devolvida à vítima.

