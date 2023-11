Em Monte Aprazível, três são presos por furto e tráfico de drogas

Vigia de uma usina local denunciou os envolvidos e a Polícia Militar conseguiu encontrá-los

Três homens foram presos por furto e tráfico de drogas nesta terça-feira (14) em Monte Aprazível. De acordo com informações da Polícia Militar, o trio foi denunciado pelo vigia de uma usina local e localizado em seguida no bairro Vila Aparecida.

Agentes informaram na delegacia do município da região que foram acionadas pelo responsável da segurança do estabelecimento. Este lhes informou “ter três indivíduos que estariam nos arredores do local para retirar fios de cobre que haviam sido furtados na noite anterior. O trio utilizou um veículo Gol de cor vinho e fugiu sentido bairro Vila Aparecida”.

Patrulhamento foi iniciado imediatamente no intuito de localizar os envolvidos. Em meio a uma área verde, equipes visualizaram sinal de fumaça, além do cheiro forte vindo dali, momento em que foram avistados três homens no matagal com as mesmas características passadas pela testemunha.

Ao avistarem os policiais, saíram correndo. Alcançados, resistiram a abordagem, sendo necessário uso de força moderada para contê-los e algemá-los. Interrogados, confessaram que na noite anterior teriam arrombado uma porta da usina para retirar os fios, deixando-os escondidos em meio ao canavial. Nesta terça foram até o local para buscar. Após queimar, buscariam um local para a venda do material.

Na revista pessoal, um deles tinha uma faca e quatro porções de cocaína embaladas em plástico verde. Com o segundo, mais 13 porções de crack e o último não carregava nada. O carro não foi localizado e os indivíduos nada disseram sobre ele.

Diante dos fatos, os suspeitos receberam voz de prisão, sendo levados primeiro ao pronto socorro de Monte Aprazível, onde passaram por atendimento médico, confirmando que todos estavam com a integridade física preservada.

Em seguida, encaminhados à delegacia local, onde a perícia técnica recebeu acionamento para o local do furto. Os envolvidos foram enquadrados nos crimes de ‘furto qualificado’, ‘tráfico’, ‘concurso de pessoas’ e ‘associação para o tráfico’. Eles permaneceram à disposição da Justiça e o material furtado liberado ao representante da usina. (Colaborou Bia Menegildo – Gazeta de Rio Preto)