Resultados da rodada pioram ainda mais a situação de Mirassol e Novorizontino

Percentual de chances de acesso diminuíram e distância para o G-4 aumentou

Que a dupla ‘da selva’ teria que remar tudo de novo para tentar o acesso à elite do futebol nacional após as derrotas na 36ª rodada do Brasileiro Série B, todo mundo já sabia. Com os demais resultados das demais partidas confirmados, no entanto, a situação ficou ainda pior para Mirassol e Novorizontino.

As chances de subir para a dupla da região, que soma 57 pontos cada, caíram para apenas 7%, de acordo com os matemáticos. E como ‘tragédia pouca é bobagem’, a diferença para o G-4 aumentou de três para quatro pontos faltando apenas dois jogos para o final da competição (veja a tabela completa aqui).

Na última sexta-feira (10) o Atlético-GO já havia empatado fora de casa diante do Sport-PE e chegado aos 61 pontos. Os goianos fecham o grupo dos que sobem. Mesmo desempenho do Juventude-RS, que nesta terça (14) não saiu do 0 a 0 em Natal (RN) diante do ABC e também foi a 61.

Agora, para alcançar o – improvável – sonhado acesso à série A do Brasileirão, Leão e Tigre precisam vencer as duas partidas que restam e torcer (além de um contra o outro) para que Vila Nova-GO, Sport, Atlético, Juventude e Criciúma-SC não somem mais que dois pontos nas rodadas finais. Na verdade, existe uma ‘infinidade’ de combinações que poderiam levar os dois clubes da região para a elite (ou, pelo menos um), mas, basicamente, a torcida tem que ser essa descrita no texto.

Os resultados da etapa 36 confirmaram ainda o inpedito título da competição ao Vitória, que já havia vencido de virada em Novo Horizonte no domingo e garantido o acesso, além de teram aumentado as chances do Criciúma de seguir o mesmo caminho para 78%.

Sequência

Na 37ª e penúltima rodada da série B, o Novorizontino visita o Londrina nesta sexta, às 21h30 e fecha contra o Criciúma-SC no sábado, dia 25 em casa, às 17h. Jó o Mirassol, recebe o Atlético-GO no sábado (18), às 17h e completa a participação dele na série B fora de casa contra o Tombense, no outro sábado, assim como o Tigre, às 17h.

O elenco mirassolense se reapresentou nesta terça-feira no CT do clube e iniciou a preparação para o jogo deste final de semana, assim como os atletas de Novo Horizonte. Gazeta de Rio Preto