Elenco da Votuporanguense chega a 18 reforços para a Série A3 do Paulistão

A formação da Pantera Alvinegra deve ser apresentada na segunda-feira (27), segundo informado pelo clube.

O Clube Atlético Votuporanguense anunciou a contratação de 18 reforços para a Série A3 do Campeonato Paulista em 2024. Segundo o clube, o elenco completo deve ser apresentado na próxima segunda-feira (27.nov).

Nesta semana, o técnico Rogério Corrêa, que foi anunciado em outubro, explicou as características que deseja para montar o time do CAV: “A estratégia é montar um grupo forte e competitivo, com foco em atingir os objetivos do campeonato, respeitando o orçamento da diretoria”, disse.

A Série A3 tem início previsto para 24 de janeiro e a final para 28 de abril. O sistema de disputa foi modificado. Depois de dois anos com o quadrangular semifinal, os clubes optaram pelo retorno do mata-mata a partir das quartas de final. Os jogos ocorrerão às quartas-feiras e domingos, com horários variados. A tabela ainda não foi divulgada pela FPF (Federação Paulista de Futebol).

Confira os reforços do Clube Atlético Votuporanguense:

Goleiros

Gabriel Barbato, ex-Bagé

Kayke Maranhão, ex-Vila Nova sub-20

João Paulo, ex-Marília

Zagueiros

Wellington Rocha, ex-Capivariano

Cauan, base do CAV

Laterais

Reinaldo, ex-Carlos Renaux

Isaac, ex-Aimoré

Vinícius Baracioli, ex-Mirassol

Meias

Bady, ex-Barretos

Felipe Costa, ex-Noroeste

Édson Evangelista, ex-Aparecida FC

Wendel Júnior, ex-São Luiz RS

Atacantes