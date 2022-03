Condenado por roubo é preso pela Polícia Militar

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Um homem condenado pela Justiça de Fernandópolis pelo crime de roubo foi preso nesta terça-feira, dia 29, pela Policia Militar durante uma abordagem ocorrida na rua Orlando Pereira Machado, no bairro Residencial Benez.

J.V.T. de O. teve pena fixada em quatro anos de reclusão em regime Semiaberto, mas acabou tendo o beneficio regredido para o regime fechado.

Ele é autor de um roubo ocorrido no dia 31 de janeiro deste ano em um posto de combustíveis na Avenida Afonso Cáfaro, próximo ao tamburi. Imagens do circuito interno flagrou a ação do bandido que mais tarde foi localizado em um bar.

Na residência foi localizado dinheiro e as roupas usadas para pratica dos roubos, sendo encaminhado ao Plantão Policial onde ficou a disposição da Justiça e posteriormente condenado.