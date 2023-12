Acidente ocorreu na tarde de sábado (2) na Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425) em Barbosa (SP). PM Luiz Adriano Bini de Carvalho, que pilotava a motocicleta, foi socorrido, mas não resistiu

O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter as chamas. O trecho precisou ser interditado, mas já foi liberado. A perícia também foi acionada. A Polícia Civil de Penápolis (SP) investiga as causas do acidente. Luiz Adriano atuava no Comando de Policiamento do Interior 5 (CPI-5) em São José do Rio Preto (SP). Nas redes sociais, a PM lamentou o ocorrido. “Um pai amoroso, dedicado marido e corajoso Policial Militar. Sua partida em um trágico acidente de trânsito deixa um vazio irreparável em nossos corações. Que sua luz continue a brilhar em nossas memórias, e que sua família encontre forças para superar este momento difícil.” G1