Alunos de Parisi doam copos descartáveis

Por meio do projeto “Santa Casa Solidária”, estudantes colaboram com a Instituição votuporanguense



A solidariedade faz parte da rotina de Parisi e representa o espírito natalino para a Santa Casa de Votuporanga. A Secretaria de Educação de Parisi realiza o projeto “Santa Casa Solidária” há anos, com foco em contribuir com o Hospital, referência para mais de 50 cidades da região Noroeste paulista.



A secretária de Educação, Silvia Rodolfo, fez a doação de copos descartáveis para a Instituição. Ela foi recepcionada por Angelo Jabur Bimbato, gestor estratégico administrativo e Rosemir Lopes (Milão), responsável pela Captação de Recursos.



Silvia contou sobre a iniciativa. “O projeto consta no plano pedagógico de cada escola e é desenvolvido desde o início do ano. São três unidades municipais, duas de educação infantil (0 a 5 anos) e uma de ensino fundamental I (6 a 10 anos). O nosso objetivo é despertar a solidariedade dos nossos alunos”, disse.



Ela destacou o empenho dos estudantes. “Notamos uma crescente movimentação em contribuir com o Hospital, mobilizando toda a comunidade. Neste ano, nossos alunos fizeram até um vídeo para as redes sociais, incentivando a doação”, complementou.



Milão agradeceu a iniciativa. “Já virou tradição receber os copos descartáveis das escolas de Parisi. Sem dúvida, essa colaboração auxilia na nossa demanda de material de consumo e reflete na nossa assistência. Agradecemos cada um que nos ajudou, direta e indiretamente. Nosso muito obrigado”, finalizou.