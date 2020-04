A campanha tem o objetivo de orientar aos consumidores sobre os seus direitos e deveres nesse momento tão delicado pelo qual o país todo e o mundo está passando devido a pandemia da Covid-19 e como isso pode afetar a vida da sociedade como um todo, o que inclui consumidores, fornecedores e trabalhadores.

De acordo com Andrea Thomé, Chefe do Procon de Votuporanga, “a ideia da campanha é, de uma forma humanizada e transparente, propiciar o diálogo entre consumidores e fornecedores, cada um mostrando suas dificuldades e através do ‘olho no olho’, buscarem juntos, negociações possíveis para que haja a manutenção dos contratos, sem inviabilizar tanto a sobrevivência dos consumidores quanto a continuidade da atividade econômica.”