Jovem de classe alta é preso por tráfico de drogas em Fernandópolis

Um estudante de medicina veterinária de 22 anos, de classe alta, foi preso por tráfico de drogas na noite de sexta-feira (22) no centro de Fernandópolis (SP).

Flagrante

A prisão aconteceu durante patrulhamento de rotina da Força Tática da Polícia Militar. Ao notar a presença da viatura, o jovem, que estava em uma camionete de luxo, arremessou alguns objetos pela janela. Os policiais verificaram que se tratava de cinco porções de maconha.

Confissão e apreensão

Durante abordagem e conversa com a equipe da PM, o rapaz confessou que traficava drogas e que em seu apartamento teria outras porções da mesma droga e uma balança de precisão.

Na diligência no apartamento de luxo, localizado na cobertura de um prédio de alto padrão na rua Paraná, a polícia encontrou:

445 gramas de maconha

Uma balança de precisão

R$ 210,00 em espécie

Vários apetrechos para preparo e embalo da droga

Um aparelho celular

Um computador

Os policiais também encontraram documentos com diversas planilhas com a contabilidade do tráfico, comprovando que o jovem movimentou grande quantidade de drogas nas últimas semanas.

Conclusão

A ocorrência foi conduzida ao Plantão Policial. Após ser ouvido pelo delegado de plantão, o autor, G.S.M., permaneceu preso à disposição da Justiça.