Mãe capota carro com a filha de seis meses em rodovia

Uma mulher de 28 anos capotou o carro que dirigia na tarde deste último sábado, (27/11/2022), na rodovia Manoel Fernandes Datossa, que liga Uchoa a Rodovia Washington Luís. No carro com ela estava a filha, de apenas seis meses.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, a motorista contou para a polícia que seguia pela rodovia, quando, outro veículo teria invadido a contramão, e, para evitar o acidente, ela jogou o carro para a direita, perdeu o controle da direção e capotou. Junto com ela estava sua filha, de apenas seis meses de vida, que estava na cadeirinha.

A condutora foi submetida ao teste do bafômetro, que apontou 0,66 miligrama de álcool por litro de ar. Mãe e filha foram socorridas para o hospital de Uchoa, onde a mulher precisou ser transferida para o Hospital de Base de São José do Rio Preto (SP) com possível fratura no braço esquerdo. A criança, felizmente, sofreu apenas uma pequena escoriação na mão esquerda.

O caso foi registrado como embriaguez ao volante e lesão corporal na direção de veículo.