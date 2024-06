PERDA: falece o senhor Décio Mazi, aos 78 anos de idade

🕊️ Com pesar comunicamos o falecimento do senhor Décio Mazi, aos 78 anos de idade, ocorrido nesta segunda-feira, dia 10. Ele nos deixou devido a uma isquemia aguda do miocárdio. Décio residia na Vila Marin e deixa sua esposa Nadir, seu filho Ronaldo, seus netos Gustavo e Gabriel, sua bisneta Laura, além de amigos e demais familiares.

O velório será realizado nesta terça-feira, dia 11, às 06h, no Velório Municipal de Votuporanga, seguido pelo sepultamento marcado para às 16h, no Cemitério Municipal da mesma cidade. Que Décio descanse em paz. 🌹